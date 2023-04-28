1200 جنيه غرامة سير التوك توك عكس الاتجاه فى الجيزة

كتبت مرام محمد

كشف مصدر مسئول بمحافظة الجيزة عن تكثيف الحملات اليومية لضبط التكاتك المخالفة لخطوط السير وإجراءات التراخيص والتى تعيق حركة المارة والمركبات وتسير عكس الاتجاه، مشيرا إلى أن المحافظة تحظر سير مركبات التوك توك بالشوارع الرئيسية وعدد من المدن والأحياء، أبرزها الدقي والعجوزة ومدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، توقيع غرامة مالية على سائق التوك توك تصل لـ1200 جنيه وحجز المركبة وتسليمها لإدارة المرور حال سيره عكس الاتجاه أو ثبوت ‏عدم ترخيصه ومخالفة قانون المرور، منوها إلى ضرورة الالتزام بخطوط السير الممنوحة لهم وعدم الدخول للشوارع الرئيسية بالمدن، تفاديًا للوقوع تحت طائلة القانون.

وأشار المصدر إلى أنه تم اتخاذ عدد من الخطوات الفعلية بشأن مواجهة انتشار فوضى التكاتك وتقنين أوضاعها والسيطرة عليها، كان أولها فرض عدم سيرها على المحاور والطرق الرئيسية والشوارع العامة، وحظر سيرها حظرا تاما في عدد من المناطق الحيوية بالمحافظة، أبرزها حى الدقى والعجوزة وحدائق الأهرام ومدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد.

وأكد أن المحافظة كانت من أوائل المحافظات التي طبقت قرار ترقيم التكاتك منذ صدوره في عام 2018، وذلك في إطار الإجراءات الانضباطية التي اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، لتقنين وتنظيم عملها والحد من مخاطرها وضبط أدائها وسيرها بالشوارع لحين البت في ترخيصها؛ والحد من العشوائية وما تسببه من زحام وتكدس مروري، مشيرا إلى أن أحياء العمرانية والطالبية والهرم وبولاق الدكررو ومركزي الصف ومنشأة القناطر تعتبر من المراكز والأحياء التي شهدت تفعيلا لقرار ترقيم التوك توك منذ صدوره.

وأوضح أن الحي يتيح لقائدي المركبات خدمة ترقيم التوك توك، من خلال إحضار صورة مستند الشركة المستوردة، وصورة عقد أو وثيقة الملكية، وصورة من بطاقة صاحب التوك توك والسائق، وأصول المستندات للاطلاع عليها، وذلك بمقر الحي أمام شارع العريش، ومن بعدها يقوم الحي بوضع ملصق مطبوع من قبل قسم أو مركز الشرطة عليه شعار الشرطة، ويوضح رقم خاص بالمركبة؛ وذلك لتسهيل عملية الضبط والإحضار حال ارتكاب صاحب التوك توك مخالفة.

وحددت المحافظة ضوابط وشروط تقنين أوضاع سير التوك توك داخل المراكز والمدن، من خلال الالتزام بالشروط الآتية: منع قيادة التوك توك لمن هم أقل من 18 سنة، إلزام قائدي التوك توك باستخراج رخصة قيادة شخصية، واستخراج رخصة تسيير للمركبة نفسها، مؤكدة حظر سير التوك توك في الشوارع الرئيسية والطرق السريعة.