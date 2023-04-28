اليوم السابع
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الجمعة، 28 أبريل 2023 01:20 ص
أكرم القصاص
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وزير الخارجية الإيطالي: روما على استعداد للحوار مع جميع الأطراف السودانية

الجمعة، 28 أبريل 2023 01:00 ص
وزير الخارجية الإيطالي: روما على استعداد للحوار مع جميع الأطراف السودانية إيطاليا
أ ش أ

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أعرب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، عن استعداد سلطات بلاده "للحوار مع جميع الأطراف في السودان لتجنب فراغ سياسي يمكن أن تشغله أطراف أخرى"، لم يسمها.

وقال "تاياني" - في جلسة استماع مشتركة، الخميس، أمام لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ ، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي) - :"إيطاليا مستعدة للبقاء إلى جانب السودان شرط أن يضع قادة الجيش النظامي وقوات الدعم السريع حداً للاشتباكات".

وكان وزير الخارجية الإيطالي قد أعلن، في وقت سابق، أن سفير بلاده لدى السودان سيعود قريبا إلى أفريقيا لمباشرة عمله من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

 


وزير الخارجية الإيطالي

الأطراف السودانية

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