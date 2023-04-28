اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 أبريل 2023 02:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

نائب وزير الاستثمار الأوزبكى لـ"اليوم السابع": نقدر التعاون مع مصر

الجمعة، 28 أبريل 2023 01:02 م
نائب وزير الاستثمار الأوزبكى لـ"اليوم السابع": نقدر التعاون مع مصر نائب وزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي
رسالة طشقند – رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال سارفار خميدوف، نائب وزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي إن دولته تقدر التعاون مع الحكومة المصرية، لافتا إلى أن القاهرة وطشقند تجمعهما علاقات تاريخية. 

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش فعاليات اليوم الثانى من منتدى طشقند الدولى الثانى للاستثمار، أن مصر دولة نامية وتبذل جهودا كبيرا لتعزيز اقتصادها وتحسين مستوى المعيشة. 
 
ولفت إلى اللقاءات التى انعقدت مع مسئولين فى الحكومة المصرية على هامش زيارة الرئيس الأوزبكى شوكت ميرضيائيف إلى القاهرة لبحث تعزيز التعاون، وأكد أن هناك تواصل وعزم لدفع العلاقات إلى الأمام. 
eb57fe88-dc3c-42ac-81bf-cc3059b46639
 
 
وأوضح أن منتدى طشقند للاستثمار يعزز فرص التواصل مع مصر وغيرها من الدول وينقل رسالة مفادها أن هناك فرص للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم للاستثمار فى الاقتصاد الأوزبكى، كما يوفر شبكة وتعارف للمستثمرين لبدء تعاونهم ويقدم منصة مناقشات مهمة حول الاقتصاد فى العالم وآسيا الوسطى وأوزبكستان. 
 
وحول رسالته للمستثمرين المصريين، قال خميدوف إنه يدعوهم لزيارة بلاده للتعرف على فرص الاستثمار حيث أن هناك الكثير من المجالات المختلفة التى يمكن أن تتعاون فيها القاهرة وطشقند، مثل المشاريع الاجتماعية ومشاريع البنية التحتية والمشاريع التجارية والمالية الأخرى.
 
وأكد أن مصر وأوزبكستان يمكنهما التعلم من بعضهما البعض فى مجالات كثيرة مثل "الاقتصاد الأخضر"، حيث تتبنى كلتا الدولتان سياسات لدعم الاقتصاد،  وأشاد بإجراءات الحكومة المصرية العديدة لـ"تخضير الاقتصاد". وأعتبر أن التعاون بين البلدين سيكون مفيدا لكلاهما. 

طشقند

نائب وزير الاستثمار الاوزبكى

اوزبكستان

العلاقات المصرية الأوزبكية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة