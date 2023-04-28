نائب وزير الاستثمار الأوزبكى لـ"اليوم السابع": نقدر التعاون مع مصر

رسالة طشقند – رباب فتحى

قال سارفار خميدوف، نائب وزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي إن دولته تقدر التعاون مع الحكومة المصرية، لافتا إلى أن القاهرة وطشقند تجمعهما علاقات تاريخية.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش فعاليات اليوم الثانى من منتدى طشقند الدولى الثانى للاستثمار، أن مصر دولة نامية وتبذل جهودا كبيرا لتعزيز اقتصادها وتحسين مستوى المعيشة.

ولفت إلى اللقاءات التى انعقدت مع مسئولين فى الحكومة المصرية على هامش زيارة الرئيس الأوزبكى شوكت ميرضيائيف إلى القاهرة لبحث تعزيز التعاون، وأكد أن هناك تواصل وعزم لدفع العلاقات إلى الأمام.





وأوضح أن منتدى طشقند للاستثمار يعزز فرص التواصل مع مصر وغيرها من الدول وينقل رسالة مفادها أن هناك فرص للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم للاستثمار فى الاقتصاد الأوزبكى، كما يوفر شبكة وتعارف للمستثمرين لبدء تعاونهم ويقدم منصة مناقشات مهمة حول الاقتصاد فى العالم وآسيا الوسطى وأوزبكستان.

وحول رسالته للمستثمرين المصريين، قال خميدوف إنه يدعوهم لزيارة بلاده للتعرف على فرص الاستثمار حيث أن هناك الكثير من المجالات المختلفة التى يمكن أن تتعاون فيها القاهرة وطشقند، مثل المشاريع الاجتماعية ومشاريع البنية التحتية والمشاريع التجارية والمالية الأخرى.

وأكد أن مصر وأوزبكستان يمكنهما التعلم من بعضهما البعض فى مجالات كثيرة مثل "الاقتصاد الأخضر"، حيث تتبنى كلتا الدولتان سياسات لدعم الاقتصاد، وأشاد بإجراءات الحكومة المصرية العديدة لـ"تخضير الاقتصاد". وأعتبر أن التعاون بين البلدين سيكون مفيدا لكلاهما.