محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية لكوبرى منقباد العلوى

أسيوط - هيثم البدرى

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الشركة المنفذة لمشروع كوبري منقباد العلوي بالمدخل الشمالي لمدينة أسيوط بتكثيف الجهود وتسريع العمل للانتهاء من المشروع وفقًا للخطة الزمنية مع مراعاة تطبيق كافة الاشتراطات ومعايير الجودة في التنفيذ، وأوضح المحافظ أهمية الكوبري الذي يجري تنفيذه بطريق (أسيوط/القاهرة) الزراعي بنطاق قرية منقباد ويمر أعلى خطوط السكة الحديد وترعة الابراهيمية وترعة الوليدية بإجمالي طول 1600 متر وعرض 16.7 متر بتكلفة تقارب نصق مليار جنيه، ويخدم قرية منقباد والمناطق المجاورة.

جاء ذلك خلال تفقده للاعمال الإنشائية لمشروع لكوبري يرافقه الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة ومسئولي الشركة المنفذة للمشروع.

ومن جانب آخر، تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة على جانبي المحاور والطرق والشوارع الرئيسية ومداخل المدن والطرق السريعة لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية عليها وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بزيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري وتحسين الصحة العامة للمواطنين ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأكد المحافظ ، على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام استمرار تنفيذ الخطة الموضوعة بالمراكز والأحياء وتسخير الإمكانيات لدعم وتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف زيادة الرئة الخضراء فى المدن العمرانية المختلفة، مشددًا على اختيار المواقع وأنواع الأشجار بالتنسيق مع مسئولى البيئة والزراعة.

وطالب اللواء عصام سعد، أن يتم مراعاة زراعة الأشجار المثمرة بنطاق المدارس والجامعات ومراكز الشباب والحدائق العامة والخاصة وزراعة الأشجار غير المثمرة بالوحدات المحلية بمراكز المدن والأحياء التي يوجد بها ظهير صحراوي وعلى الطرق العامة والتنسيق لري ورعاية الأشجار التي تم زراعتها بنطاق دائراتها.

وفي هذا الإطار قال محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، أن الوحدة المحلية قامت بزارعة 1200 شجرة جازورينا على منهم 1000 شجرة بطريق العوامة بقرية الحوطا الشرقية بطول ما يقرب من 2500 متر و200 شجرة في بنفس القرية بداية من مركز الشباب وحتى وحده الإسعاف وذلك بمشاركة خلف عابد رئيس قرية الحوطا الشرقية ومسئولي البيئة والزراعة والاسغالات بالمركز مؤكدًا استمرار زراعة الأشجار المثمرة بالشوارع والطرق الرئيسية لزيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري بمداخل وشوارع المدينة والقرى التابعة لها.

وفي مركز الغنايم قام مصطفى على رئيس المركز، برفقه رجب علي مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة بمتابعة أعمال المبادرة والوقوف على ما تم زراعته من أشجار الزينة والأشجار المثمرة التي تم توزيعها بدائرة المركز كما تفقدا مشتل الوحدة المحلية والأشجار التي تم زراعتها به سواء كانت مثمرة أو للزينة وتم زراعة بعض الأشجار في الحدائق العامة بمدينة الغنايم بما يقارب من 100 شجرة وذلك من منطلق الحرص على تحسين نوعية الهواء والتخفيف من آثار الملوثات والتغيرات المناخية مما ينعكس بشكل إيجابي على صحة وسلامة المواطنين بمركز الغنايم.