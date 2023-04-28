"لصوص لكن ظرفاء".. تعرض للإفلاس فتخصص فى سرقة البنوك

كتب أحمد حسني

قصص عن سرقات متعددة نستمع إليها بشكل يومي، لكن هناك من بين هذه القصص ما هو مختلف في شخصيات اللصوص، فبعضها مخيف والأخر كوميدي، وبين هذا وذاك تنطلق حلقاتنا اليومية التي يقدمها اليوم السابع تحت عنوان " لصوص ولكن ظرفاء".

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"جيه إل هانتر" أو كما يطلق الناس عليه لقب "اللص العجوز"، كان يعيش وحده بعد فقدان زوجته وابنه، وتعرض إلى الإفلاس بسبب قرض كان قد اقترضه من إحدى البنوك، فقرر أن يسرقها جميعا.

بدأ جريمته بدخول أحد البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية وهدد الصراف بالمسدس وطلب منه المال، وأخذه دون وقوع ضحايا، ولكن تم إلقاء القبض عليه وحصل على حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وبعد خروجه قام بسرقة بنك آخر وتم اعتقاله على الفور وحكم عليه بالسّجن لمدة ثلاث سنوات مرة أخرى.