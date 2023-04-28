اليوم السابع
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فحص 134 ألفا و571 سيدة حامل بالشرقية ضمن مبادرة دعم صحة الأم والجنين

الجمعة، 28 أبريل 2023 02:00 ص
فحص 134 ألفا و571 سيدة حامل بالشرقية ضمن مبادرة دعم صحة الأم والجنين أرشيفية
الشرقية- إيمان مهنى

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قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين، قدمت الخدمة الطبية لـ 134 ألفا و517 سيدة حامل، منذ انطلاقها فى ديسمبر 2020.

 

وأوضح أن المبادرة تستهدف السيدات الحوامل من أول يوم فى الحمل حتى الولادة، وذلك للكشف المبكر على مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين ومنها الإصابة بفيروس نقص المناعة  HIV، ومرض الإلتهاب الكبدى بـ HBV، ومرض الزهرى، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل، وقياس معامل كتلة الجسم لتحديد البرنامج الغذائى المناسب والحفاظ على الوزن المثالى فى فترة الحمل وما بعد الولادة.

 

وأضاف أن خدمات المتابعة والعلاج تقدم من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، ويتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقى التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة.


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