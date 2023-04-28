"صنع فى الأزهر".. هندسة النظم والحاسبات تنظم معرضها السنوى الثالث عشر

ينظم فريق Az_sence التابع لكلية الهندسة جامعة الأزهر معرض هندسة النظم والحاسبات للعام الثالث عشر على التوالى بعنوان "صنع فى الأزهر" تحت رعاية جامعة الأزهر وعميد كلية الهندسة الاستاذ الدكتور محمد مهنى وقسم هندسة النظم والحاسبات برئاسة الأستاذ الدكتور على السمرى.

يقام المعرض على مدار يومين التاسع والعاشر من شهر مايو المقبل بكلية الهندسة جامعة الأزهر بالقاهرة، وسيتم خلاله عرض مشاريع فى هندسة النظم والحاسبات والتطبيقات الهندسية بمشاركة طلاب من جامعة الأزهر وجامعات أخرى، بالإضافة إلى وجود لجان التحكيم المكونة من أساتذة ومهندسين من جامعة الأزهر و جامعات وشركات مختلفة.

ومن المقرر أن يقام على هامش المعرض، تقديم مجموعة من المحاضرات التى تساعد على تنمية و تطوير مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.

ويشهد اليوم الثانى للمعرض، عقد محاضرات لمجموعة من المؤثرين لشرح ريادة الأعمال وكيفية تجاوز الصعوبات والتأهيل لسوق العمل بالإضافة إلى تكريم الفائزين .

يُذكر أن المشاريع تقدم فى مجالات :

AI

Embedded systems

Web development

UI & UX

Android

Network

Java

Python

Robotics

Database

يحضر فعاليات المعرض ممثلون مجموعة من الشركات الرائدة فى المجالات الهندسية والتى تقدم منحا وعروضا للطلاب بالإضافة إلى الدعم الفنى للمشاريع.

ويهدف المعرض لإفادة المتسابقين وتمهيد الدرب لهم وذلك من خلال عرض مشاريعهم وتقديم الدعم والتقييم والتوجيه لهم وإفادة الزوار عن طريق المحاضرات المختلفة فى مجال "السوفت سكيلز" و"التكنيكال سكيلز".

كما يتضمن المعرض فعاليات مسابقة problem solving و CTF

للتسجيل بمشروعك إملأ الفورم الآتى :

https://forms.gle/Yi7YHQjDV4JCwbSi7