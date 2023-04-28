زراعة دمياط تعلن 1881 طن قمح تم توريدها لشون المحافظة

أعلنت مديرية الزراعة بدمياط ،عن استمرار عمليات التوريد الخاصة بمحصول القمح، وقد أكد المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، أنه هناك متابعات مستمرة منذ بداية موسم حصاد القمح، مؤكدا استعدادا الشون لاستقبال عمليات التوريد.

وأوضح وكيل زراعة دمياط، أنه تم تجهيز 9 شون وصوامع على مستوى المحافظة لاستقبال عمليات التوريد والمستمرة على مدار أربعة أشهر، لافتا إلي أنه قد بلغت كميات القمح التى تم توريدها الصوامع والشون في دمياط 1881 طن

وأوضح المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، أن هناك تنسيق كبير بين المديرية وبين كافة الجهات التنفيذية على رأسها مديرية التموين من أجل إتمام عمليات التوريد بشكل يضمن تحقيق أعلى النتائج، مؤكدا أن هناك تعليمات بشأن سرعة التعامل مع الموردين وانهاء كافة الإجراءات بصورة سريعة.

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أعمال توريد محصول القمح لموسم 2023، وقد انتظمت عملية التوريد التى بدأت مع بداية الشهر الجاري وتستمر حتى نهاية شهر أغسطس القادم.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ضرورة المتابعة الدورية لعملية التوريد والتخزين بشكل مستمر، موجهة تعليماتها إلى مديريتى الزراعة والتموين بتكاتف الجهود وتذليل اى عقبات والتيسير على المزارعين وسرعة سداد مستحقاتهم.

هذا ويشار إلى وصول المساحة المزروعة من القمح لهذا الموسم بالمحافظة قد بلغت 31002 فدان، كما تم تنفيذ عدد من الاستعدادات للتأكد من جاهزية الشون والصوامع لاستقبال الكميات الموردة.