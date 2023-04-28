خطيب الجمعة ببنى سويف: "العمل درب من دروب العبادة والجهاد فى سبيل الله"

أكد الشيخ سعيد سيد مدير إدارات أوقاف بنى سويف، أن العمل له أهمية كبرى ومكانة رفيعة فى الإسلام، حيث أمرنا الله بالسعى فى الأرض من أجل الرزق، مشيرا إلى أن حياة الإيمان بدون عمل حياة عقيمة كحياة الأشجار بلا ثمار، قائلا :" العمل شرف ، خاصة أن الإسلام حثنا ودعانا على اتخاذ المهن والحرف للكسب فهى خير من المسألة ومد اليد بالسؤال للناس، وأنه لو لم يكن الإنسان فى حاجة للعمل، لوجب عليه أن يعمل للمجتمع الذى يعيش فيه"

جاء ذلك خلال آداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بنى سويف، بحضور المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد، هانى الجويلى رئيس المدينة، المستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة المسجد، الشيخ صالح أبو القاسم إمام وخطيب المسجد وجموع المصلين من المواطنين

وتناولت خطبة الصلاة موضوع "حق العمل ومكانته فى الإسلام"،أشار خلالها خطيب الجمعة إلى مجموعة من العناصر والمحاور، الخاصة بأهمية العمل ومكانته فى الإسلام، وأن العمل درب من دروب الجهاد فى الإسلام ".

كما تطرقت الخطبة وحقوق العامل وواجباته، ومنها: إتقان العمل، الوفاء بالوعد، الأمانة وعدم الغش، استيفاء الأجر، وعدم التكليف بما لا يطيق من أعمال، وحقه فى آداء ما افترضه الله عليه.