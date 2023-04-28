خبراء يكشفون مخاطر تناول الأطعمة الخالية من الدهون

كتبت نهير عبد النبى

وفقا لخبراء التغذية الروسية فإن تناول الأطعمة الخالية من الدهون دائما يمكن أن يؤدى إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول، وحسب ما ذكره موقع Gazeta.Ru فإن الدهون ضرورية لامتصاص وتركيب جميع الفيتامينات القابلة للذوبان فى الدهون وإنتاج هرمونات الستيرويد، بما فى ذلك الهرمونات الجنسية، ولجمال وشباب البشرة والشعر والأظافر.

النظام الغذائى الخالى من الدهون هو السبب فى العديد من مشكلات المزاج والمناعة والرغبة الجنسية والخصوبة، وبالإضافة إلى ذلك يؤدى اتباع نظام غذائى خال من الدهون إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول فى الجسم لأن الجسم لا يحصل على هذه المادة الحيوية مع الطعام، فيبدأ بإنتاجها بنفسه وغالبا ما يفرط في إنتاجها.

وتلعب الدهون بالإضافة إلى ذلك دورا مهما فى تحسين مذاق المنتجات، فكلما انخفضت نسبة الدهون فى المنتج يصبح مذاقه أسوأ، ومن أجل تحسينه يضيف المنتجون إلى منتجاتهم النشا والسكر وبدائل السكر، ما يعطيه سعرات حرارية إضافية ويزيد من مؤشر نسبة السكر في الدم.

ويحذر الخبراء من استخدام الزبدة المحتوية على نسبة منخضة من الدهون، لأنها تحتوي على دهون نباتية مهدرجة ودهون متحولة، حيث يؤدي تناولها بانتظام إلى الإصابة بتصلب الشرايين والأورام والالتهابات وأمراض القلب والأوعية الدموية و"يقتل" الكبد والبنكرياس.

نقطة أخرى مثيرة للاهتمام هي أن الناس يفرطون في تناول الأطعمة الخالية من الدهون، لاعتقادهم أنها منخفضة السعرات الحرارية، بالإضافة إلى ذلك لا تعطي إحساسا كاملا بالشبع، على عكس المنتجات ذات المحتوى الدهني الطبيعي.

وحدد الخبراء المحتوى الأمثل للدهون في منتجات الألبان: الجبن القريش 5 - 9%، القشدة الحامضة 15- 20%، الزبدة 82.5%، الحليب واللبن 2.5%".