حياة كريمة فى كفر الشيخ.. تدريب 900 سيدة على الحرف بالقرى وإقامة معرض لأعمالهن

كفر الشيخ- محمد سليمان

قالت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، إن المجلس يعمل جاهدا على تنمية المهارات الحرفية، للمرأة بقرى حياة كريمة بمركز مطوبس، وتم تدريب 900 سيدة على المهارات اليدوية المختلفة كنواة، لإقامة مشروع صغير أو متناهى الصغر، مثل صناعة السجاد والكليم، والجوبلان، والمفروشات، والملابس، والحلى، والاكسسوارات، وصناعة الجلود، والريزن الايبوكسى.

وأضافت مقرر الفرع القومى للمرأة، أنه يتم تدريب السيدات من مدربين أكفاء من محافظة كفر الشيخ، والقاهرة، بالإضافة إلى توفير الخامات اللازمة، ونتاج هذه الدورات، أعمال فنية متميزة، سينظم المجلس القومى للمرأة معرض خلال الفترة القادمة، برعاية الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، وجارى المشاركة فى مبادرة وزارة التخطيط بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة فى المشروعات الذكية الخضراء، فى عامها الثانى.

وقالت إن المجلس بصدد إقامة عدد من المشاغل بقرى حياة كريمة بكفر الشيخ، للتدريب على صناعة السجاد النصف آلي، والملابس، وتعليم التفصيل وصناعة الملابس، مع توفير المدير المالي والفني للمشاغل، والخامات الازمة، والمدربين.

وأضافت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، أن المجلس مستمر في الجانب التوعوعي، للقضايا المختلفة، مثل الزواج المبكر، وختان الإناث، والتباعد ما بين الولادات وتنظيم النسل، والصحة الانجابية، والإرشاد الأسري واختيار شريك الحياة، والمغالاة في تجهيز العرائس، والحد من ظاهرة الغارمين والغارمات من خلال حملات طرق الأبواب، وجلسات الدوار.

وأكدت شاكر، كما أن الفرع ينظم قوافل طبية، لقرى حياة كريمة، من خلال التعاون مع جامعة كفر الشيخ، والمستشفى الجامعي، كما يحرص الفرع على استخراج بطاقات الرقم القومي، للسيدات لأول مرة، أو التجديد، كخدمة مجانية من المجلس بمعاونة المحافظة، والسجل المدني، إضافة لتنظيم أمسيات ثقافية توعوية ترفيهية بقرى حياة كريمة، حرصا من المجلس على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية، لنشر رسائل المشروع القومي، لتنمية الأسرة المصرية، وتشمل الأمسيات عدة أنشطة من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع، والتي تم صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان الاراجوز والعرائس المتحركة" فصيلة ورشيدة"، بهدف تشكيل حوار تفاعلي، مباشر مع الجمهور، كما تشمل الأمسيات أغاني وطنية، وعروض فنية، وورش للرسم وتلوين وجوه الأطفال.