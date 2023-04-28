حكاية بئر مياه بالشيخ زويد زاره 3 وزراء ومحافظين ضمن إحتفالات شمال سيناء.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

قدم أهالى تجمع "ابومغيض" التابع لقرية قبر عمير بشمال سيناء، بدعم من الدولة نموذج فى تعمير الأرض وتحويلها لمساحات زراعية بعد قيام الدولة بمساعدتهم وتوفير بئر مياه ومحول كهرباء لهم.

"بئر المياه" حرص 3 وزراء ومحافظين على زيارته، ضمن جولات الإحتفال بذكرى تحرير سيناء، وهم الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، بجانب اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية.

قال خالد محمد أبومغيض، أحد رموز المنطقة من الأسر المستفيدة ببئر المياه لـ"اليوم السابع"، إنه بالنسبة لهم يمثل شريان حياة حفر فى الأرض ليحيها بعد موتها، لافتا إلى أن البئر قدمته الدولة لهم هدية، وبدورهم قاموا بإستصلاح الأرض ومد شبكات الرى وتوفير العمالة، ونجحوا خلال شهور قليلة من زراعة 7 أفدنة بالزيتون، والاستفادة من المساحات التى تغذيها شبكات الرى فى زراعة المحاصيل الموسمية المنوعة فضلا عن الخضروات وغيرها.

وأضاف أن العمل يتواصل فى إستصلاح مساحات أراضى جديدة وزيادة نسبة المزروع من الأراضى ليصل إلى 14 فدان.

وأكد أن مشروع حفر الأبار للأهالى فى قرى الشيخ زويد من أهم المشروعات الناجحة التى توفر مساحات زراعية جديدة، وتفتح فرص عمل للشباب ، لافتا ان المستفيدين بمنطقتهم من البئر 7 أسر وهم من العائدين إلى مناطقهم بعد تطهيرها من دنس الإرهاب، وقد ساعدتهم الدولة بتوفير محول كهرباء يدعم استقرارهم، وانهم يسعون الأن للحصول على وحدة تحلية مياه لتوفير المياه الحلوة.

يذكر أن بئر المياه الذى تم حفره فى هذه المنطقة ضمن مشروعات لدعم الأسر توفرها وزارة التضامن الإجتماعى.

وخلال الزيارة لهذا البئر، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، علي قيام الوزارة بالعديد من البرامج والمبادرات القائمة والمستحدثة لمساعدة أسر محافظة شمال سيناء؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم أسر محافظة شمال سيناء، ومع استشعار الأهمية السياسية والاقتصادية لتنمية محافظة شمال سيناء قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتكثيف الجهود المبذولة لتنمية محافظة شمال سيناء وتوسيع العمل مع المجتمع الأهلي، وتم تشكيل لجنة رئيسية بوزارة التضامن الاجتماعي ولجان فرعية "لجنة المسح الاجتماعي - الدعم الغذائي– الدعم الصحي– الدعم النقدي-المشروعات الصغيرة-البنية التحية وسكن كريم"، وتجتمع اللجان بشكل دوري لتحديد وتنفيذ التدخلات المطلوبة بمحافظة شمال سيناء، ورفع تقريرها للجنة الرئيسية.

وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمحافظة شمال سيناء من خلال دعم أسر محافظة شمال سيناء ومدهم بالخدمات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة وتقديم الدعم النقدي لهم ومحو أمية السيدات وتأهيلهم وتدريبهم على حرف منتجة وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والبيطرية، وتوفير مشروعات صغيرة للأسر وتوفير أجهزة تعويضية وتقويمية للأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء حضانات لتنمية الطفولة المبكرة، وإتاحة فرص عمل للأسر والشباب في مشروعات صغيرة تتناسب مع بيئتهم.

وقال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن بئر المياه بتجمع ابو مغيض بقبر عمير على عمق 65 مترا، بطاقة 50 متر مكعب في الساعة، يخدم 7 أسر، حيث و يقوم مجلس المدينة بالصيانة الدورية وتوزيع المياه علي المزارعين، لافتا لدعم القري العائدة وتقديم كافة الخدمات المتنوعة للمواطنين بناء على توجيهات القيادة السياسية.



بئر مياه بالشيخ زويد زاره الوزراء (1)



بئر مياه بالشيخ زويد زاره الوزراء (2)



بئر مياه بالشيخ زويد زاره الوزراء (3)



بئر مياه بالشيخ زويد زاره الوزراء (4)



بئر مياه بالشيخ زويد زاره الوزراء (5)



بئر مياه بالشيخ زويد زاره الوزراء (6)



بئر مياه بالشيخ زويد زاره الوزراء (7)