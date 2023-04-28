تنفيذ 10 قرارات إزالة بناء مخالف بمساحة 3125 متر بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد وإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً، مشددة على التصدى بمنتهى القوة لأى مخالفة بناء وإزالتها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية وحق الدولة.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف ومحاولات استغلال البعض فترة إجازة عيد الفطر المبارك حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتى قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

وفى هذا السياق قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ 10 قرارات إزالة وإيقاف أعمال مخالفة على مساحة 3125 متر بنطاق مراكز كفر الدوار- حوش عيسى- إيتاى البارود- أبو المطامير- دمنهور- الدلنجات - رشيد

وتضمنت القرارات إزالة أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية ومبانى وشدات خشبية وتشوينات وحفر لعمل قواعد وسملات.