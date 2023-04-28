تموين بورسعيد يضبط لحوما فاسدة بمحل جزارة بحى الزهور

بورسعيد محمد فرج

شنت مديرية التموين و التجارة الداخلية ببورسعيد برئاسة محمد عوض وتحت إشراف محمد حلمى جاد الرب وكيل المديرية حملة مكثفة على الأسواق ومحلات الجزارة وغيرها للتأكد من سلامة السلع الغذائية حفاظاً على صحة المواطنين.

ومن جانبها تمكنت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة المهندس خالد فهمى مدير إدارة الرقابة وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة وحسن عبد الله ومحمد السحراوى من كبار مفتشى الرقابة وبالتنسيق مع شرطة مباحث التموين برئاسة العميد سهيل الجبالى، من ضبط أحد محال الجزارة بمنطقة حى الزهور بحيازته لحوم متبلة فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ومن خلال الكشف عليها تبين أن صاحب المحل قام بذبحها خارج المجزر الحكومى وبدون أى اختام تثبت صحة الذبيحه من عدمه .

كما تمكنت الحملة من ضبط 65 كجم لحوم فاسدة كان يستعد صاحب المحل لتجهيزها لبيعها "حواوشى " مايشكل خطرا وينتج عنه تتسمما غذائيا واضطراب بالمعدة وإسهال وقئ، وعلى الفور تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .