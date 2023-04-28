تعرف على أسعار الدواجن والخضروات والفاكهة فى المنوفية.. صور

وبلغ سعر الطماطم بين 6 إلى7 جنيها في تعاملات اليوم، والبطاطس 5 إلى 6 جنيهات، والبصل 12 إلى 13جنيها، والكوسة 9 جنيهات إلى 10، والجزر بدون عروش 6 إلى 7جنيهات، الخيار بين 9 إلى 10جنيهات .

كما سجل سعر الباذنجان البلدي 6 إلى 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 7 إلى 8 جنيه والباذنجان الأبيض 5 إلى 6 جنيهات والرومي الصوب 4 إلى 5جنيهات والفلفل الحامي 5 إلى 6جنيهات.