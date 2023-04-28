تعرف على أسعار الدواجن والخضروات والفاكهة فى المنوفية.. صور

رصدت كاميرا اليوم السابع أسعار الدواجن والخضروات والفاكهة والأسماك فى إحدى الأسواق بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، حيث بلغ سعر كيلو الرومى الأبيض بـ65 جنيها وكيلو الرومى البلدى ب 75جنيها، وكيلو الأرانب بـ80 جنيها وكيلو البط البلدى 65 جنيها، وكيلو الفراخ البيضة من 71 إلى 72جنيها، وكيلو الفراخ البلدى الفلاحى بـ90 جنيها، وجوز السمان بـ70جنيها، وكيلو الوز بـ80 جنيها، البانية 180جنيها .
وبلغ سعر الطماطم بين 6 إلى7 جنيها في تعاملات اليوم، والبطاطس 5 إلى 6 جنيهات، والبصل 12 إلى 13جنيها، والكوسة 9 جنيهات إلى 10، والجزر بدون عروش 6 إلى 7جنيهات، الخيار بين 9 إلى 10جنيهات .
كما سجل سعر الباذنجان البلدي 6 إلى 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 7 إلى 8 جنيه والباذنجان الأبيض 5 إلى 6 جنيهات والرومي الصوب 4 إلى 5جنيهات والفلفل الحامي 5 إلى 6جنيهات.
وسجلت أسعار الفاكهة، التفاح من 35 إلى 37 جنيها، والموز من 10الى 12 جنيها، البرتقال من 6 إلى 7 جنيهات .
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