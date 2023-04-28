تصنيع الكليم على النول اليدوي ل "القادرون باختلاف" ضمن برنامج" علمني حرفة" بشباب فوه

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الورش التدريبية للمشروع الحرفي لتعليم الكليم والسجاد اليدوى، ضمن برنامج " علمنى حرفة" بمركز شباب فوه،وبمشاركة 25 من ذوى الهمم فى المرحلة العمرية من سن 17 حتى 35 عاما تم تدريبهم على أعمال النول اليدوى، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وذلك ضمن الدورات التدريبية للحرف اليدوية التى أطلقتها وزارة الشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مدينة فوة تعد أشهر المدن المتخصصة فى تصنيع الكليم اليدوى و العديد من الصناعات اليدوية التراثية، مضيفاً أن تدريب القادرون بإختلاف على تصنيع الكليم والسجاد اليدوى يهدف إلى تمكينهم إقتصاديا، وإتاحة الفرصة لبدء مشروع صغير وخلق فرص عمل حقيقية، وتقدم وزارة الشباب البرامج التدريبية المتنوعة منها التدريب الحرفى بمراكز الشباب لنشر ثقافة العمل الحر، وتبنى توجه إعادة إحياء المهن التراثية والحرفية.

كما نظمت المديرية فعاليات المهرجان الكشفي السنوي لعشائر الجوالة و الجوالات بإدارة شباب دسوق، ضمن خطة النشاط الكشفي لمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، من خلال الإدارة العامة للشباب بالمديرية والإدارة الكشفية والإرشادية بالوزارة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ .

ثمن الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، دور الفرق الكشفية فى إثراء العمل التطوعي لخدمة المجتمع من خلال مراكز الشباب، مؤكداً أن الأنشطة الكشفية تسهم فى تأهيل الكوادر الشبابية وتأسيس بنية معرفية وتثقيفية متنوعة لخلق جيل واع لديه انتماء لوطنه، تعلى من قيمة التطوع والخدمة العامة وصقلا لمهارات القيادة والعمل بروح الفريق.



تعليم ذوي الهمم منهة السجاد



تعليم شباب ذوي الهمم مهنة السجاد



جانب من فعاليات الكضافة بكفر الشيخ