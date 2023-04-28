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تشييع جثمان الأمير بندر بن متعب بن عبدالله من جامع الإمام تركى فى الرياض

الجمعة، 28 أبريل 2023 05:10 م
تشييع جثمان الأمير بندر بن متعب بن عبدالله من جامع الإمام تركى فى الرياض الديوان الملكى السعودى
كتب محمد جمال

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أعلن الديوان الملكى السعودى اليوم تشييع جنازة الأمير بندر بن متعب بن عبدالله ابن سعود بن عبدالعزيز آل سعود بعد صلاة العصر اليوم من جامع الإمام تركى بن عبدالله فى مدينة الرياض.
 
يذكرأن، أعلنت السعودية أمس الخميس وفاة الأمير بندر بن متعب بن عبدالله ابن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيتم تشييع جثمانه بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركى بن عبدالله فى مدينة الرياض.

وقبل يومين كان قد أعلن الديوان الملكى السعودى عن وفاة الأمير ” عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود”.

 

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أخبار السعودية

وفاة بندر بن متعب



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