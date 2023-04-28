تحرير 307 محاضر مخالفة تموينية بدمياط خلال إجازة عيد الفطر

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، تقريرًا من مديرية التموين والتجارة الداخلية، تضمن نتائج الحملات التى نفذتها بالشراكة مع مديريتى الصحة والطب البيطري وإدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، لمتابعة الأسواق خلال إجازة عيد الفطر.

وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، عن تحرير307 محاضر للمخالفين بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر أعلى من السعر المُعلن، وكذلك عرض سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وأضافت أنه تم التحفظ على 30 كيلو من كبد وقطع دواجن منتهية الصلاحية، إلى جانب رصد 68 مخالفة للمخابز لإنتاج خبز غير مطابق للاوزان والمواصفات المقررة والتصرف فى 120 شيكارة دقيق مدعم خارج منظومة الإنتاج وفى غير الغرض المخصص من أجله، كما تم أخذ 35 عينة من الأسماك المملحة لفحصها بالمعامل والوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك.