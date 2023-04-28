اليوم السابع
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الجمعة، 28 أبريل 2023 10:29 م
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انطلاق أعمال تسوية وتوسعة طريق قرى العضايمة والسريب بإسنا لخدمة أهالى.. صور

الجمعة، 28 أبريل 2023 10:00 م
انطلاق أعمال تسوية وتوسعة طريق قرى العضايمة والسريب بإسنا لخدمة أهالى.. صور أعمال تسوية وتوسعة طريق قرى العضايمة والسريب
الأقصر – أحمد مرعى

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تشهد قرى ونجوع مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، العمل على قدم وساق لخدمة المواطنين فى تلك القرى عبر حملات مكثفة لردم الحفر وتسوية وتوسعة الطريق العام بناحية العضايمة والسريب بمجلس قروى كومير، وذلك بعد إنتهاء العمل فى مشروعات الصرف الصحى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى.

وفي هذا الصدد يقول اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه يجرى مواصلة العمل فى دعم القرى والنجوع وذلك ضمن المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالمشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وبإشراف اللواء مهندس محمد يحي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

وأوضح اللواء هشام السعدى، أنه يتم العمل على قدم وساق فى غرف خط انحدار محطة الحليلة بقرية الحلة، كما أنه جارى العمل بأعمال الصرف الصحي بقرية الدبابية بمجلس قروى الشغب، ويتم العمل في الصرف الصحي بقرية النمسا، كما أنه جاري العمل بمشروع الصرف الصحي بقرية الشغب، وكذلك يتم العمل فى غرف خط انحدار محطة الحليلة التابع لمجلس قروى الحلة، ويتم أيضاً العمل بخطوط الصرف الصحي بقرية الكيمان الكوم الشرقي، وكذلك استمرار العمل فى إنشاء محطات الرفع الرئيسية والفرعية لقرية الكلابية التابعة لقرية الحلة للصرف الصحى، كما يتم العمل بالصرف الصحي بالقرايا ضمن مبادرة حياة كريمة، بتنفيذ شركة المقاولون العرب تحت إشراف المهندس محمود عبدالعاطي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بجهاز مشروعات محافظة الأقصر، وجاري متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة، كما يجري متابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

إسنا تنطلق فى أعمال تسوية وتوسعة طريق قرى العضايمة والسريب
إسنا تنطلق فى أعمال تسوية وتوسعة طريق قرى العضايمة والسريب

 

أعمال تسوية وتوسعة طريق قرى العضايمة والسريب لخدمة الأهالى
أعمال تسوية وتوسعة طريق قرى العضايمة والسريب لخدمة الأهالى

 

العمل فى توسعة طريق قرى مدينة إسنا
العمل فى توسعة طريق قرى مدينة إسنا

 

طريق قرى العضايمة والسريب بعد العمل فى التوسعة لخدمة الأهالى
طريق قرى العضايمة والسريب بعد العمل فى التوسعة لخدمة الأهالى

 

مدينة إسنا تنطلق فى أعمال تسوية وتوسعة طريق القرى
مدينة إسنا تنطلق فى أعمال تسوية وتوسعة طريق القرى

 


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