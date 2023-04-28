انطلاق أعمال تسوية وتوسعة طريق قرى العضايمة والسريب بإسنا لخدمة أهالى.. صور

وفي هذا الصدد يقول اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه يجرى مواصلة العمل فى دعم القرى والنجوع وذلك ضمن المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالمشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وبإشراف اللواء مهندس محمد يحي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

وأوضح اللواء هشام السعدى، أنه يتم العمل على قدم وساق فى غرف خط انحدار محطة الحليلة بقرية الحلة، كما أنه جارى العمل بأعمال الصرف الصحي بقرية الدبابية بمجلس قروى الشغب، ويتم العمل في الصرف الصحي بقرية النمسا، كما أنه جاري العمل بمشروع الصرف الصحي بقرية الشغب، وكذلك يتم العمل فى غرف خط انحدار محطة الحليلة التابع لمجلس قروى الحلة، ويتم أيضاً العمل بخطوط الصرف الصحي بقرية الكيمان الكوم الشرقي، وكذلك استمرار العمل فى إنشاء محطات الرفع الرئيسية والفرعية لقرية الكلابية التابعة لقرية الحلة للصرف الصحى، كما يتم العمل بالصرف الصحي بالقرايا ضمن مبادرة حياة كريمة، بتنفيذ شركة المقاولون العرب تحت إشراف المهندس محمود عبدالعاطي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بجهاز مشروعات محافظة الأقصر، وجاري متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة، كما يجري متابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.