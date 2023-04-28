المفوضية الأوروبية تؤيد طلب لوكسمبورج بصرف 20 مليون يورو

صادقت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة على تقييم أولي إيجابي لطلب لوكسمبورج للدفع مقابل 20.2 مليون يورو من المنح في إطار مرفق التعافي والمرونة (RRF).

وذكرت المفوضية - في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الرسمي - أن لوكسمبورج قدمت إلى المفوضية في 28 ديسمبر 2022 طلب دفع بناءً على تحقيق 26 معلمًا وأهدافًا محددة في قرار المجلس التنفيذي الخاص بصرف الدفعة الأولى، ويشمل ذلك بدء نفاذ إصلاح "ميثاق الإسكان" الذي يهدف إلى زيادة المعروض من المساكن المؤجرة بأسعار معقولة والتي تقدمها البلديات، فضلاً عن رقمنة القطاع العام من خلال تطوير تطبيق الهاتف المحمول، كما يغطي تدابير التنقل الأخضر، على سبيل المثال، تنفيذ إطار قانوني يحدد نسبة أدنى من المركبات النظيفة في عقود المشتريات العامة.

وأضاف البيان "أن المعالم والأهداف تؤكد أيضًا التقدم المحرز نحو إكمال المشاريع الاستثمارية المتعلقة بالاتصالات فائقة الأمان مع البنية التحتية للاتصالات الكمية في لوكسمبورج وتحسين مهارات القوى العاملة مع إطلاق برنامج (FutureSkills)، ورقمنة قطاع الصحة".

وأشار البيان إلى أن لوكسمبورج قدمت مع طلبها أدلة مفصلة وشاملة تثبت الوفاء المرضي بالمراحل والأهداف الستة والعشرين، فيما قامت المفوضية بتقييم دقيق لهذه المعلومات قبل اعتماد تقييمها الأولي الإيجابي لطلب الدفع، وتتضمن خطة الانتعاش والقدرة على الصمود في لوكسمبورج مجموعة واسعة من تدابير الاستثمار والإصلاح في 8 مكونات مواضيعية، وسيتم دعم الخطة بمبلغ 82.7 مليون يورو في شكل منح، تم صرف 12.1 مليون يورو منها إلى لوكسمبورج كتمويل مسبق في 3 أغسطس 2021.