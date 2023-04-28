السيطرة على حريق نشب فى أراضى زراعية بقنا

قنا صابر سعيد

سيطرت قوات الحمايةالمدنية، اليوم الجمعة، على حريق نشب فى محصول للقصب والقمح، بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمالى محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، بنشوب حريق فى محصول للقصب والقمح بقرية المراشدة بمركز الوقف.

انتقلت قوات الحماية المدنية بقنا، وتم السيطرة على الحريق الذى امتد لزراعات قمح مجاورة لقصب السكر.

وأسفر الحريق، عن اشتعال النيران فى 4 أفدنة من القصب، ونصف فدان من القمح، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتى كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.





