الداخلية تعيد طفل لأسرته فى الفيوم

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

عقب رصد الأجهزة الأمنية تداول خبر عبر أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان "قارئ يستغيث للبحث عن إبنه المفقود" يتضمن إستغاثة أحد المواطنين من تغيب نجله عن مسكنه الكائن بدائرة مركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم .

قامت الأجهزة الأمنية بالفحص وتبين أنه بتاريخ 23 الجارى تبلغ ل مركز شرطة إطسا من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) بإختفاء نجله "طفل- سن 3 سنوات" حال لهوه أمام مسكنه.. على الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على الطفل بالزراعات بذات القرية محل سكنه حيث ضل طريق العودة لمنزلة حال لهوه.

تم إعادته لأهليته وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايته، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.