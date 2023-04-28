اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 أبريل 2023 02:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تعيد طفل لأسرته فى الفيوم

الجمعة، 28 أبريل 2023 12:45 م
الداخلية تعيد طفل لأسرته فى الفيوم حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقب رصد الأجهزة الأمنية تداول خبر عبر أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان "قارئ يستغيث للبحث عن إبنه المفقود" يتضمن إستغاثة أحد المواطنين من تغيب نجله عن مسكنه الكائن بدائرة مركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم .
 
 قامت الأجهزة الأمنية بالفحص وتبين أنه بتاريخ 23 الجارى تبلغ لمركز شرطة إطسا من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) بإختفاء نجله "طفل- سن 3 سنوات" حال لهوه أمام مسكنه.. على الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على الطفل بالزراعات بذات القرية محل سكنه حيث ضل طريق العودة لمنزلة حال لهوه. 
 
تم إعادته لأهليته وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايته، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

الداخلية

اخبار الحوادث

اعادة طفل

مديرية امن الفيوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة