الانتهاء من 98% لأعمال التطوير بالحضرة الجديدة بالإسكندرية بتكلفة 148 مليون جنيه

وأضاف المحافظ أن إجمالي نسبة تنفيذ أعمال التطوير بالمنطقة بلغت 98% بإجمالي تكلفة تقدر بنحو 148 مليونا و231 ألف جنيه، ليخدم بذلك نحو 121 ألف نسمة.

وكلف المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال رصف ورفع كفاءة شبكة الطرق بالمناطق الأشد احتياجا، لرفع العبء عن كاهل أهالي تلك المناطق، وأوضح الشريف أنه جاري رصف 6 شوارع متبقية منهم "الشهيد طيار- وشارع التوحيد- وشارع السادات"، من إجمالي 333 شارع مستهدف رصفهم بمنطقة الحضرة الجديدة .

وأكد الشريف على ضرورة القيام بالمتابعة اليومية والمستمرة لأعمال التطوير التي تتم في المنطقة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة الإنارة بالمنطقة بنسبة 100% حيث تم تركيب 937 ذراع إنارة، و45 عامود إنارة و 982 كشاف لخدمة الإنارة العامة بالمنطقة تلبيًة لاحتياجات الأهالي، مضيفا أنه تم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي الذي يخدم المنطقة.