وأكد الغيص -خلال ورشة عمل في فيينا بين الأوبك ووكالة الطاقة الدولية والمنتدى الدولي للطاقة وفقا لوكالة الأنباء الكويتية الخميس- أن جهود (أوبك بلس) جاءت في ظروف غير عادية لصالح المنتجين والمستهلكين وصناعة النفط والعالم برمته.

وأضاف أن العام الماضي أظهر الحاجة إلى المراقبة المستمرة للعوامل التي تقود التقلبات في الأسواق المالية المتعلقة بالطاقة وكيف يمكن أن تؤثر على المدى القصير والمديين المتوسط والبعيد.

من جانبه، حذر الامين العام لمنتدى الطاقة الدولي جوزيف ماكمونيجل من ظهور "نقاط ضعف جديدة" بسبب ارتفاع مستوى التضخم ونقص الاستثمار في الإمدادات، داعيا المنتجين والمستهلكين إلى وضع ذلك في الاعتبار "عند المخاطرة في الاستثمار أو لفهم تطور تكاليف الطاقة للمستهلكين".

بدورها، حذرت الخبيرة توريل بوسوني من وكالة الطاقة الدولية من خطر التقلبات على أسواق الطاقة، لافتة إلى أن السنوات الثلاث الماضية أكدت تأثير صدمات العرض والطلب وكذلك الأسواق المالية على تحركات أسعار الطاقة.

وتناولت الورشة الأسواق الفورية والورقية وتقلبات الأسواق المالية المرتبطة بالطاقة وتأثير التفاعلات المادية والورقية للنفط في السوق والأسعار وسبل ضمان التمويل لاستدامة التطور في النفط والغاز.