افتتاح مسجدين جديدين فى القليوبية بتكلفة 5 ملايين جنيه.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، مسجدين جديدين، وذلك امتداداً لافتتاحات المساجد بالقليوبية، والتي تأتى في إطار تكثيف الانتهاء من الإحلال والتجديد لجميع المساجد، وتحت شعار "خدمة بيوت الله شرف".

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أن المسجدين اللذين تم افتتاحهما اليوم جاءا على النحو التالي، المسجد الأول وهو مسجد "الرحمة" بقرية دجوى بمركز بنها، وهو إنشاء جديد، حيث بلغت مساحته 300 متر، بتكلفة إجمالية بلغت مليوني جنيها، ثم قام فضيلته بعد ذلك بافتتاح المسجد الثاني وهو مسجد "الحاج سلام" بقرية دملو ببنها، والمقام على مساحة 300 متر، بتكلفة إجمالية بلغت، 3 ملايين جنيها، بعد إحلاله وتجديده بالكامل.

وألقى وكيل الوزارة، خطبة الجمعة به والتي تناولت موضوع "العمل وقيمته"، حيث أشار إلى أن العمل والعبادة قرينان لا ينفصل أحدهما عن الآخر مطلقا، وجاءت آيات القرآن في نداء أهل الإيمان مقترنة دائما بالعمل "إن الذين أمنوا وعملوا... الخ الآيات"، بل إن الشرع الحنيف لم يناد بالعمل فقط بل وصل إلى النداء والحث على إتقانه وجودته، "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه".

كما أشار، إلى أن اختصاص النص النبوي بتخصيص نبي الله داوود عليه السلام بأنه كان يأكل من عمل يده، "وإن نبي الله داوود كان يأكل من عمل يده"، فيه بيان كما أشار الحافظ بن حجر إلى أن داوود عليه السلام مع كونه ملكاً نبياً ويملك كل مقومات الملك إلا أنه لم يجد اللذة إلا في الطعام الناتج من عمله وجهده.

جاء ذلك في حضور كثيف من المصلين تغمرهم السعادة والفرحة بما يشهدونه على أرض القليوبية من بناء وإعمار للمساجد وبكامل الجودة والإتقان، داعين الله تعالى أن تظل مصر قبلة المساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبا.



تبادل التهاني بالافتتاح



توزيع الشيكولاتة على الأطفال



جانب من افتتاح المساجد الجديدة بالقليوبية



جانب من الحضور بالمسجد



فرحة الاطفال بافتتاح المساجد بالقليوبية



وكيل الوزارة خلال إلقاء خطبة الجمعة



وكيل الوزارة يلاطف أحد الأطفال



