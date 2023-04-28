أحزاب مصر ومفكروها يشاركون فى بناء «الجمهورية الجديدة».. غدا باليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " أحزاب مصر ومفكروها يشاركون فى بناء «الجمهورية الجديدة».. انطلاق جلسات الحوار الوطنى الأربعاء المقبل.. مشاركة موسعة من مختلف القطاعات بالدولة المصرية.. والمنسق العام: جهد تنظيمى ضخم للوصول إلى رؤى ومقترحات تشريعية ومقترحات تنفيذية يتم رفعها لرئيس الجمهورية.

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