6.2 مليار جنيه لتنمية محافظة جنوب سيناء وقطاع التعليم يحظى بنصيب الأسد

كتبت نورا فخرى

وجهت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بخطة العام الجاري 22/23 لتنمية محافظة جنوب سيناء نحو 6.2 مليار جنيه تُموّل الخزانة العامة منها 2.8 مليار جنيه، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).

وتؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية استحواذ قطاع التعليم على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات بنحو 32.4% يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 19.2%، ثم قطاعي المياه والزراعة واستصلاح الأراضي بنسب 17.9 و12.6% على الترتيب.

وتعد محافظة جنوب سيناء وعاصمتها مدينة الطور إحدى المحافظتين اللتين تقتسمان مساحة شبه جزيرة سيناء، وتتكون المحافظة من تسع مدن و13 وحدة محلية قروية و81 تجمعا بدويا، وتتمثل أقسامها في أبو رديس، أبو زنيمة، نويبع، طابا، رأس سدر، دهب، شرم الشيخ، سانت كاترين، الطور.