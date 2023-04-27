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وكالة الأنباء السعودية: وفاة الأمير بندر بن متعب بن عبدالله آل سعود

الخميس، 27 أبريل 2023 10:35 م
وكالة الأنباء السعودية: وفاة الأمير بندر بن متعب بن عبدالله آل سعود الديوان الملكي السعودي
وكالات

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قالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الأمير بندر بن متعب بن عبدالله ابن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، توفى وسيصلى عليه يوم غدٍ الجمعة بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

ولم تذكر الوكالة السعودية الرسمية مزيد من التفاصيل.

 


وكالة الأنباء السعودية

السعودية

الأمير بندر بن متعب بن عبدالله

وفاة الأمير بندر بن متعب



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