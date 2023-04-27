وكالة الأنباء السعودية: وفاة الأمير بندر بن متعب بن عبدالله آل سعود

وكالات

قالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الأمير بندر بن متعب بن عبدالله ابن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، توفى وسيصلى عليه يوم غدٍ الجمعة بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

ولم تذكر الوكالة السعودية الرسمية مزيد من التفاصيل.