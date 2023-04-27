مصرع طبيب فى حادث انقلاب سيارة بقنا

لقى طبيب مصرعه، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ملاكى على الصحراوي الغربي بقنا، وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد مصرع طبيب في حادث انقلاب سيارة ملاكي، على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلي مشرحة المستشفي.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفي.
وكانت سادت حالة من الحزن قرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا، بعد وفاة شاب من أبناء القرية متأثرًا بإصابته بعد سقوطه من ملاهي خلال أيام العيد.
وكان قد أصيب عبد الرحمن عدلي، 21 عاما، وحاصل على مؤهل متوسط، بعد سقوطه من أحد الألعاب بالملاهي خلال نزهة أيام العيد مع أصدقائه، ونقل إلى العناية المركزة لمدة 3 أيام ثم توفي متأثرًا بإصابته.
واكتست صفحات التواصل الاجتماعي بالحزن على رحيل الشاب، كما نعاه أصدقائه ومحبيه بكلمات مؤثرة وشيع المئات من أبناء القرية جثمانه إلى مثواه الأخير، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.
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