محافظ المنوفية يستأنف لقائه اليومى بالمواطنين ويكلف المختصين بفحص الشكاوى

استأنف اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لقاءاته اليومية بالمواطنين بفحص عدد من الطلبات والشكاوى لإيجاد الحلول المناسبة لها واتخاذ إجراءات فورية حيالها.

ووجه المحافظ مدير مديرية الصحة باتخاذ اللازم تجاه شكوى طبيبة بمديرية الشئون الصحية تتضرر من قرار نقلها إلى وحدة طب الأسرة بشمياطس التابعة لمركز الشهداء، والعرض عليه لاتخاذ اللازم بما لايخل بانتظام العمل، كما كلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة باتخاذ اللازم تجاه شكوى مواطن يلتمس الموافقة على تشغيل بطاقة التموين الخاصة به، مراعاة لظروفه، وكذا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإجراء معاينة على الطبيعة لشكوى مواطنة بناحية الراهب بشبين الكوم تتضرر من تسريب خزان الصرف الصحى الخاص بجارها، مما يلحق الضرر بها وبأساسات منزلها، واتخاذ اللازم فورا.

كما تضمن اللقاء طلب موظفة بالوحدة المحلية لمدينة سرس الليان تلتمس الموافقة على انتدابها إلى محطة البحوث الزراعية، وقد أحال المحافظ طلبها إلى مدير إدارة البيئة للفحص، ووافق المحافظ على طلب موظفة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا تلتمس نقلها إلى مديرية الشئون الصحية وفقا للضوابط والقوانين.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل الدائم والمباشر مع جموع المواطنين والتعامل الفورى، مع شكواهم وطلباتهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك، مشددا على كافة الأجهزة التنفيذية بتقديم الدعم والحلول الغير تقليدية والنزول ميدانيا على الطبيعة لحل شكواهم بما يحقق الصالح العام.