طالبة فى الدقهلية تتقن ألقاء الأغانى الوطنية القديمة وتوجه رسالة للمصريين.. فيديو

الدقهلية :محمد الحبشي

حب المصريين لوطنهم علي مر العصور والسنين لايتغير أبدا، ويظهردائما تمسك وحب المصريين لوطنهم في مواقف مختلفة وعديدة، وأبسط ما يعبر به المصريين عن حبهم للوطن هو الفن والغناء.

وترصد كاميرا "اليوم السابع" خلال لقاءها بأحد الفتيات حبها للوطن والتعبير عن ذلك عن طريق إستخدام وإلقاء الأغاني الوطنية، حيث ألقت الطفله "مها هاني" بنت قرية الرياض التابعه لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، أغنية وطنيه شهيرة تحمل عنوان "مطلوب من كل مصري"، ورغم ثقل كلمات وصعوبة الأغنية إلي أن الفتاة برعت في القاءها.

وقالت "مها" صاحبة الـ 13 عام من عمرها، إنها تجيد الأغاني المختلفة، وذلك بسبب تحفيز والدها الدائم لها علي استغلال إمكانياتها ونبرة الصوت التي وهبها المولي إياه، لكنها تحب الأغاني الوطنية المصرية، والتي تستمع اليها منذ صغر سنها وأصبحت تحفظ معظمها.

وشاركت مها هاني في مسابقات وطنية مختلفة ممثلة عن مدرستها التابعة لإدارة منية النصر التعليمية، بإلقاء الأغاني الوطنية التي تحبها وتعشقها كونها محبة وعاشقه لوطنها.

وأكملت الطفلة مها" أنها تتقن القاء العديد من الأغاني الوطنية سواء القديمة منها أو الحديثة، وتفضل وتحب أي فنان يقوم بالغناء لوطنها حتي لو أنه من خارج مصر ومن بينهم الفنان الإماراتي حسين الجسمي العاشق لمصر والمعبر عن حبه لها عن طريق أغانيه الوطنية المصرية.

واختتمت الطفلة مها هانى حديثها برسالة: بقول لكل المصريين حبوا بلدكم وحافظوا عليها، لتضرب الطفلة أروع الامثله في حب الوطن سواء عن طريق تقديم الفن والغناء أو عن طريق رسالتها التي قامت بتوجيها للمصريين عامة في حب الوطن والحفاظ عليه.