اليوم السابع
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الخميس، 27 أبريل 2023 10:35 م
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رفع 110 حالات إشغال وغلق ومصادرة محتويات ملاهٍ مخالفة بالحوامدية

الخميس، 27 أبريل 2023 09:05 م
رفع 110 حالات إشغال وغلق ومصادرة محتويات ملاهٍ مخالفة بالحوامدية حملة إزالة الإشغالات
كتبت - مرام محمد

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كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين وحلها، وتكثيف العمل والتواجد الميدانى للتصدى لكافة صور مخالفة القانون.

 

وفى هذا الإطار، استجابت مدينة الحوامدية لشكوى المواطنين بشارع الميزان من وجود مجمع ألعاب للأطفال مخالف وكافيهات تقوم بإحداث ضوضاء على مدار اليوم وغير ملتزمة بمعايير السلامة العامة، وقد تم شن حملة مكبرة على المنشأة المخالفة وغلقها ومصادرة 110 حالات إشغال متنوعة، وذلك تحت إشراف هاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية.

 

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ضرورة تكثيف حملات النظافة والإشغالات، والمتابعة الميدانية اليومية للشارع خلال إجازة عيد الفطر المبارك لرصد أى مخالفات وإزالتها على الفور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددا على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً.

 

الإشغالات
الإشغالات
جانب من الإشغالات
جانب من الإشغالات
حالات إشغالات
حالات إشغالات

محافظة الجيزة

حملة اشغالات

الحوامدية

الجيزة



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