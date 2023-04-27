وذكرت الحكومة الإيطالية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "أكى" - أن زيارة ميلوني تهدف إلى تتويج الوضع الممتاز للعلاقات الثنائية بين البلدين وإعادة إطلاق حوار استراتيجي شامل مع شريك وحليف رئيسي.

ويمثل الاجتماع الثنائي بين ميلوني وسوناك - وفقا للبيان - فرصة للتعارف والشروع بوضع الأسس لمواصلة عمل يجعل إيطاليا والمملكة المتحدة – دولتين من مجموعة السبع ومؤسستين لحلف الناتو – قريبتين من قضايا عديدة، وبشكل خاص فيما يتعلق بقطاع الدفاع ودعم أوكرانيا”.