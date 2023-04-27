جملة بنسمعها كتير "إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة".. التفاصيل

كتب إيهاب المهندس

خلال جلسات المحاكمة تصدر محاكم الجنايات والجنح فى أحكام الإدانة قرارا بإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المختصة، والمحكمة المختصة دائما ما تصدر تعويضات للمجني عليه من المتهم المدان.

والمادة التي تستخدمها محاكم الجنح والجنايات في إحالة الدعوي الجنائية للمحاكمة المدنية المختصة هي المادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية.

ونصت المادة 107 على: للمحكمة أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجباً لذلك، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة، أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها.