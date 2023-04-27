تعرف على جداول ومواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

قال الدكتور محمد البحيري وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، إنه تم إنهاء كافة الاستعدادات لامتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية في الإسماعيلية خلال الفترة الماضية مشيرًا إلى وضع جداول امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية في الإسماعيلية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم عن جداول امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية في الإسماعيلية والمقرر انطلاقها بدءا من يوم السبت 6 مايو وتستمر حتي يوم الأربعاء 10 مايو.

وبحسب جداول امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية في الإسماعيلية تبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي السبت 6 مايو في مادة اللغة العربية والخط، والأحد 7 مايو في مادتي اللغة الانجليزية والتربية الدينية، والإثنين 8 مايو في مادتي الرياضيات والاي سي تي، والثلاثاء 9 مايو في مادة الدراسات وتختتم الأربعاء 10 مايو في مادتي العلوم والمهارات الفنية.

وبحسب جداول امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية في الإسماعيلية تبدأ امتحانات الصف الخامس الابتدائي السبت 6 مايو في مادة اللغة العربية والخط، والأحد 7 مايو في مادتي اللغة الانجليزية والتربية الدينية، والإثنين 8 مايو في مادتي العلوم والمهارات الفنية، والثلاثاء 9 مايو في مادة الدراسات، وتختتم الأربعاء 10 مايو في مادتي الرياضيات والآي سي تي.

وبحسب جداول امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية في الإسماعيلية تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي السبت 6 مايو في مادة اللغة العربية والخط، والأحد 7 مايو في مادة اللغة الانجليزية، والإثنين 8 مايو في مادتي العلوم والتربية الدينية والثلاثاء 9 مايو في مادة الدراسات، وتختتم الأربعاء 10 مايو في مادة الرياضيات.

وبحسب جداول امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية في الإسماعيلية تبدأ امتحانات الصف الأول الإعدادي السبت 6 مايو في مادة اللغة العربية والخط، والأحد 7 مايو في مادة اللغة الانجليزية والجبر والإحصاء، والإثنين 8 مايو في مادتي العلوم والتربية الدينية، والثلاثاء 9 مايو في مادة الهندسة والكمبيوتر، والأربعاء 10 مايو في مادتي الدراسات والتربية الدينية.

وبحسب جداول امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية في الإسماعيلية تبدأ امتحانات الصف الثاني الإعدادي السبت 6 مايو في مادة اللغة العربية والخط، والأحد 7 مايو في مادة اللغة الانجليزية والكمبيوتر، والإثنين 8 مايو في مادتي العلوم والهندسة، والثلاثاء 9 مايو في مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفني، والأربعاء 10 مايو في مادتي الدراسات والتربية الدينية.

وبحسب جداول امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية في الإسماعيلية تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي السبت 13 مايو في مادة اللغة العربية والتربية الدينية، والأحد 14 مايو في مادة الدراسات الاجتماعية، والإثنين 15 مايو في مادتي الجبر والإحصاء والتكنولوجيا، والثلاثاء 16 مايو في مادة الهندسة والتربية الفنية والأربعاء 16 مايو في مادة العلوم.

واعتمد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022/2023 لصفوف النقل والشهادات المحلية، وذلك حسب الخريطة الزمنية الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي 2022/2023.

وأوضح الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية أن امتحانات النقل الابتدائي تبدأ يوم 6/5/2023 وتستمر حتى 10/5/2023 كما تبدأ امتحانات النقل لصفوف الإعدادي في الفترة من 6/5/2023 وتستمر حتى 10/5/2023.

كما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية اعتبارًا من 13/5/2023 وتستمر حتى 18/5/2023.

وتبدأ امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية يوم 6/5/2023 وتستمر حتى 16/5/2023.

وبالنسبة لامتحانات صفوف النقل بالتعليم الفني تبدأ يوم 6/5/2023 وتستمر حتى 17/5/2023.

ووجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة الالتزام بالجداول التي تم اعتمادها، مع أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.