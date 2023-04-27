تحرير 390 حالة إشغال طريق فى حملات بالواسطى ببنى سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة المتابعات الميدانية، وحملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية ،ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والأحياء السكنية، وإزالة مخالفات البناء في المهد، ومتابعة مستوى الخدمات الحيوية والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة حمادة راضي، بتنفيذ حملة تمكنت خلالها من رفع أكثر من 90طن مخلفات ، وتنظيم حملة مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام، ورفع كافة المعروضات والبضائع التي تعيق حركة المارة بعدد من شوارع المدينة، حيث أسفرت تلك الحملة عن رفع أكثر من 360 حالة إشغال طريق.

وفى سياق منفصل أشار رئيس المدينة إلى أنه تم تنفيذ الإزالة في المهد لعدد 43 حالة تعد بالبناء المخالف سواء على الأرض الزراعية أو أملاك الدولة أو مخالفات داخل الأحوزة العمرانية بالمدينة والقرى التابعة.