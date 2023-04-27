اليوم السابع
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الخميس، 27 أبريل 2023 02:58 م
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تأهيل الكوادر والعاملين بمنظومة إدارة المخلفات فى الشرقية.. صور

الخميس، 27 أبريل 2023 02:43 م
تأهيل الكوادر والعاملين بمنظومة إدارة المخلفات فى الشرقية.. صور جانب من الدورة التدريبية
كتبت منال العيسوى

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نفذت وزارة البيئة برنامجا تدريبيا على مدار يومين للعاملين فى منظومة إدارة المخلفات بمحافظة الشرقية، بهدف تأهيل الكوادر والعاملين بمنظومة المخلفات، كجزء من جهود بناء القدرات لرفع مستوى الأداء، الأمر الذى يسهل تنفيذ منظومة المخلفات على أفضل وجه ممكن، كما يساعد على تحقق الفاعليات واستخدامها.
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‏وشمل التدريب للعاملين بمنظومة المخلفات فى محافظة الشرقية، التعريف بقانون إدارة المخلفات ودور جهاز تنظيم إدارة المخلفات في هذا المجال، وكذلم التعريف بالبنية التحتية، التي يتم تنفيذها وأفضل الطرق لتشغيلها واستدامتها، وتضمن التدريب أيضا تنفيذ جزء عملي للعاملين في المدفن الصحي في بلبيس بالشرقية. 
 
وتم تصميم البرنامج التدريبي، للعاملين بمنظومة المخلفات فى محافظة الشرقية، رفع القدرات والتوعية للعاملين بمنظومة المخلفات بأسس ومتطلبات الإدارة المتكاملة للمخلفات، من تشريع وتقييم، وإدارة البدائل المختلفة لجمع ونقل وتدوير وتخلص آمن من المخلفات، وعرض قانون تنظيم إدارة المخلفات (رقم 202 لسنة 2020)، وشرح الضوابط المؤسسية والفنية والمالية، وآليات الرقابة، والحوافز والعقوبات المنصوص عليها.
 
جدير بالذكر أن هذا التدريب نفذته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ويأتي ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي، الخاص بجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، ومنظومة إدارة المخلفات التى تعمل على ضمان توفير المناخ الداعم لتنفيد المنظومة الجديدة على عدة محاور ومنها التدريب وبناء القدرات الوطنية.
 
تأهيل الكوادر والعاملين بمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة الشرقية (2)
تأهيل الكوادر والعاملين بمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة الشرقية

تأهيل الكوادر والعاملين بمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة الشرقية (3)
تأهيل الكوادر والعاملين بمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة الشرقية

تأهيل الكوادر والعاملين بمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة الشرقية (1)
تأهيل الكوادر والعاملين بمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة الشرقية
 

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