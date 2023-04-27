بدء رفع 200 ألف طن تراكمات تاريخية للمخلفات من مدينة إدكو فى البحيرة.. صور

كتب على عبد الرحمن

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن قيام الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات التابعة للوزارة وعلى مدار اليوم بالإشراف على عمليات نقل المخلفات والدفن الآمن لها وذلك لنحو 200 ألف طن من التراكمات التاريخية بمدينة ادكو بالبحيرة إلى المدفن الصحى الآمن الذى تم إنشاؤه بمدينة بدر بالبحيرة.

وأشار آمنة فى بيان اليوم، إلى أن عمليات النقل تتم بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع والشركات العاملة فى منظومة النظافة وتم البدء الفعلى فى رفع التراكمات والتى سيتم الانتهاء منها خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلى أن حل تحسين مستوى النظافة وتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة على أرض المحافظات يأتى على رأس أولويات عمل الحكومة لإعادة الصورة الجمالية والوجه الحضارى للشارع المصرى وبما يليق بمصر وشعبها خاصة مع الجمهورية الجديدة.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن الرئيس السيسى، يتابع كافة تفاصيل الإجراءات والخطوات التى يتم اتخاذها لتطوير منظومة المخلفات بالمحافظات، وآليات تفعيل المنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة.

وفى نفس السياق، أشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه يتم أيضًا خلال عملية نقل التراكمات التاريخية تدريب العاملين بوحدة المخلفات البلدية بمحافظة البحيرة على كيفية إدارة وتشغيل الدفن الصحى الآمن فى مدينة بدر إسهامًا فى تحقيق اصحاح بيئى بالمدينة، لافتا إلى أن الوزارة ركزت فى عملية النقل على تنفيذ البرامج الثلاثة لمنظومة النظافة الجديدة والتى تتمثل أولًا فى البنية التحتية، وثانيا إدارة وتشغيل المدافن الآمنة، وثالثًا تدريب الكوادر العاملة فى المنظومة.

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه يتم التركيز على تنمية العناصر والكوادر البشرية بمنظومة المخلفات الجديدة من خلال المشاركة والتوعية المجتمعية والتوسع فى المبادرات المجتمعية لتضم جميع فئات الشعب المصرى خاصة الشباب ودعم كافة المبادرات الشبابية، ودمج القطاع غير الرسمى فى المنظومة لزيادة المشاركة الراهنة فى مجالات التدوير والمعالجة، ودعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه يتابع بصورة دورية الموقف التنفيذى لمشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات على أرض المحافظات لسرعة الانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة وفقًا للمعايير الفنية والمواصفات المطلوبة مع مراعاة كافة الاشتراطات البيئة، مشيرًا إلى أن المدفن الصحى بمدينة بدر تم تنفيذه فى إطار تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات.



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