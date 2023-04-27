اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أبريل 2023 01:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة تطلق قافلتين طبيتين اليوم بالشرقية وجنوب سيناء ضمن مبادرة حياة كريمة

الخميس، 27 أبريل 2023 12:52 م
الصحة تطلق قافلتين طبيتين اليوم بالشرقية وجنوب سيناء ضمن مبادرة حياة كريمة قافلة طبية -أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، قافلتين طبيتين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل محافظات الشرقية وجنوب سيناء.
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.
 
ويذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.
 
image0 (2)
 
 

الصحة

القوافل الطبية

حياة كريمة

المحافظات



الموضوعات المتعلقة

استمرار القوافل الطبية أمام الحدائق بكفر الشيخ لإجراء الكشف المجانى وصرف الأدوية

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 04:30 م

قوافل طبية أمام الحدائق بكفر الشيح لإجراء الكشف المجانى وصرف الأدوية

الإثنين، 24 أبريل 2023 03:39 م

انتشار القوافل الطبية والعيادات المتنقلة بالحدائق والمتنزهات فى الإسماعيلية

السبت، 22 أبريل 2023 10:45 م

تضامن الغربية: قافلة طبية لفحص المرضى بقرى المحافظة

الأربعاء، 19 أبريل 2023 11:43 ص

حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية بقرية "الماى" فى المنوفية

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 01:20 م

القافلة الطبية المجانية فى وحدة طوسون بالإسماعيلية تستقبل 300 مواطن

الإثنين، 17 أبريل 2023 10:56 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة