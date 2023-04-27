السفير البحرينى تقي البحارنة: أحببت مصر وشعبها ونيلها منذ أن وطأت قدمى ترابها

كتبت شيماء منصور - تصوير حسن محمد

بدأت منذ قليل الأمسية الفنية لفرقة البحرين للموسيقى، وذلك تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد، وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري لدولة البحرين الشقيقة، ومن ثم السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ثم فيلم تسجيلي عن السفير السابق تقي محمد البحارنة، فيها لمحات من السيرة الذاتية الخاصة به.

وقال السفير تقي البحارنة خلال كلمته: "سأتكلم في هذه الأمسية عن ذكرياتي في مصر الشقيقة، وأسرد بعض الحقائق وبعض الذكريات، وأبدأ بالشكر للمسئولين في البحرين ومصر على تنظيم هذا الاحتفال بمناسبة مرور خمسين عاما على إنشاء العلاقات بين البحرين ومصر على أرضية تراث قديم على الإخوة والمحبة بين البلدان".

وتابع: "حين اختارنى الملك حمد بن عيسى لهذه المهمة غمرتنى السعادة بسبب حبي لمصر، فكيف إذا انتدبت فيها سفيراً وهكذا نزعت عنى ثوب التجارة والأعمال ولبست ثوبا آخر في مهمة دبلوماسية، ومشت على دربها قدماى، وفقني الله في إنشاء سفارة وشراء بيت للسفير من الصفر، بما في ذلك محتويات المنزل وإصدار اللوائح وتوظيف الموظفين وزيارة مؤسسات الدولة وكنت أكتب تقريرا لوزارة الخارجية عن كل زيارة أقوم بها يوميا".

وأضاف: "أحببت مصر أول ما وطأت ترابها وأحببت شعبها ونيلها وأهرماتها وقلت في ذلك، في مصر يحتفل الوزير والسفير باحترام الناس له حتى بعد تركه منصبه، ويقول له يا باشا ويا بيه ويا أستاذ ومعالى الوزير، ومعالى السفير، كل ذلك أحبه من المصريين، وكلمات المصريين الطيبة مثل المسامح كريم وكل سنة وأنت طيب ورمضان كريم وغيرها من الكلمات الطيبة".