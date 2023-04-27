البنتاجون: كييف تسلمت 98% من الدبابات اللازمة لهجومها المضاد

وكالات

أعلن قائد قوات حلف "الناتو" في أوروبا، كريستوفر كافولى، أن أوكرانيا تلقت أكثر من 98% من الدبابات والمدرعات التي وعدتها بها الولايات المتحدة وحلفاؤها لحشد هجومها المضاد.

وقال كافولي في جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكي: "لقد حسبت أنا والأوكرانيون عدد الأسلحة التي سيحتاجون إليها لهذا للقيام بالهجوم المضاد. وفي الوقت الحالي تم تسليم أوكرانيا أكثر من 98٪ من المركبات القتالية".

وأشار إلى أن الناتو يراقب بدقة وجهة الأسلحة المرسلة لأوكرانيا.

وأكد قائد قوات "أحمد" الروسية الخاصة، أبتي علاء الدينوف، أن هجوم قوات كييف المضاد سينتهي بهزيمة مدوّية لها، لأنها ستخسر جنودها ولن يتبقى في صفوفها من يدافع عنها.