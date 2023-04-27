إيداع طفلين دار للرعاية الاجتماعية لاتهامهما بقتل صديقهما بالبحيرة

كانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، قد تمكنت من كشف غموض جريمة العثور على جثة طفل فى العقد الأول من العمر داخل منزل غير مأهول بالسكان بمركز كوم حمادة.

ووفقا للتحريات الأمنية، أنه تم العثور على جثة "مصطفى ع.س " 11 عاما داخل منزل مهجور بمركز كوم حمادة بالبحيرة، وذلك عقب تغيبه عن منزله خلال أيام العيد.

وتم نقل جثة المتوفى إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة تحت تصرف النيابة العامة، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب جريمة قتل الطفل إثنين من زملائه بعد مغافلته أثناء لعبهما مع المجنى عليه وقتله وذلك بغرض سرقته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة ملابسات الواقعة .



