اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أبريل 2023 11:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إيداع طفلين دار للرعاية الاجتماعية لاتهامهما بقتل صديقهما بالبحيرة

الخميس، 27 أبريل 2023 11:39 ص
إيداع طفلين دار للرعاية الاجتماعية لاتهامهما بقتل صديقهما بالبحيرة محكمة - ارشيفية
البحيرة- ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت محكمة الطفل في إيتاي البارود بمحافظة البحيرة إيداع طفلين إحدى دور الرعاية الاجتماعية، لاتهامهما بقتل صديقهما أثناء اللهو معه وأخذ مبلغ 100 جنيه كانت بحوزته خلال عيد الفطر.

كانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، قد تمكنت من كشف غموض جريمة العثور على جثة طفل فى العقد الأول من العمر داخل منزل غير مأهول بالسكان بمركز كوم حمادة.
 
ووفقا للتحريات الأمنية، أنه تم العثور على جثة  "مصطفى ع.س " 11 عاما  داخل منزل مهجور بمركز كوم حمادة بالبحيرة، وذلك عقب تغيبه عن منزله خلال أيام العيد.
 
وتم نقل جثة المتوفى إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة تحت تصرف النيابة العامة، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب جريمة قتل الطفل إثنين من زملائه بعد مغافلته أثناء لعبهما مع المجنى عليه وقتله وذلك بغرض سرقته.
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم  تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة ملابسات  الواقعة .

 

 

 


محكمة الطفل

طفل كوم حمادة

محافظة البحيرة

حوادث البحيرة

دار رعاية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة