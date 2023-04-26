وزير العدل يكلف كل مساعديه بمباشرة العمل يوما فى الأسبوع بالعاصمة الإدارية

كتب إبراهيم قاسم

عقد المستشار عمر مروان وزير العدل ، اليوم الأربعاء، اجتماعا بجميع مساعديه للوقوف على الموقف التنفيذي لنقل قطاعات وإدارات الوزارة إلى مقرها الجديد بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للوزراء بمتابعة موقف الانتقال للعاصمة الإدارية، حيث وجه وزير العدل خلال الاجتماع جميع مساعديه إلى الإعداد والتجهيز للانتقال بشكل كامل إلى مقر الوزارة بالعاصمة فى أقرب وقت.

وكلف المستشار عمر مروان وزير العدل، كل مساعد من مساعديه بالتواجد بشخصه ومباشرة عمله يوما فى الأسبوع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية ويرافقه الطاقم الإدارى.

وأوضح وزير العدل بأن يقوم كل مساعد متواجد فى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية بتدوين ملاحظاته على العمل بالمقر الجديد وعلاجها وإزالة اى معوقات قد تواجه سير العمل على أن تعرض تقارير دورية على الوزير للاطلاع عليها قبل الانتقال الرسمي الكامل لمقر الوزارة المحدد له فى 30 يونيو القادم.

كما شدد على ضرورة اختبار البيئية التكنولوجية داخل مقر الوزارة الجديد بحيث تلاقى العيوب الفنية التى قد تطرأ فى العمل.

ويذكر أن وزارة العدل قامت بتدريب دفعات من الموظفين للانتقال الى مقر الوزارة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بشكل تدريجي، وتعمل الآن على الانتقال الكامل بحلول 30 يونيو القادم.