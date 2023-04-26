وأضاف أن الوزارة مستمرة بتحمل مسؤولياتها ومتابعة الوضع الأمني، وأخذ احتياطاتها لعدم حصول أي حدث أمني، مشددا على أنه من واجب اللاجئين السوريين احترام القانون اللبناني والخضوع للدستور اللبناني، مشدداً على أن لبنان لن يكون ممرا لأي أذى أو شر يلحق بالدول العربية، سواء بالمخدرات أو بأي شيء آخر.