هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط تراجع أسهم قيادية

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية ، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية البنك التجاري الدولي (مصر)، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وبالم هيلز للتعمير، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، والمصرية للاتصالات، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، وشركة مستشفى كليوباترا، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 800 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 17460 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 3087 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 20930 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 7257 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 3015 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 4579 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 3522 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، والدولية للأسمدة والكيماويات.

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، شطب قيد شركتي كاسل للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، ويبك للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، من سجل المستشارين الماليين المقيدين لدى الهيئة، إعمالاً لأحكام المادة (7) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (114) لسنة 2018، لمخالفتها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2017، بشأن معايير التقييم المالي للمنشآت، والمعدل بالقرار (110) لسنة 2020، وكذا قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (114) لسنة 2018، بشأن شروط وضوابط قيد شركات الاستشارات المالية في سجل المستشارين الماليين بالهيئة، كما قررت الهيئة وقف شركة سوليد كابيتال لمدة 6 أشهر.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والعربية لإدارة وتطوير الأصول 145.4 ألف سهم، 270 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات جي بي أوتو، ورواد السياحة-رواد، والمصرية لنظم التعليم الحديثة عدد 100 ألف سهم، 4 آلاف سهم، 5 ملايين سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 344.2 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بالشركة العربية للصناعات الهندسية 34 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية للصناعات الهندسية، وجدوى للتنمية الصناعية، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري عدد 140 ألف سهم، 14.4 ألف سهم، 350 ألف سهم، 11.5 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية للصناعات الهندسية، ورواد السياحة-رواد، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى عدد 3.4 مليون سهم، 48 ألف سهم، 1000 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 37.2 ألف سهم.

وأعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، تنفيذ شراء عدد 500 ألف سهم خزينة، خلال جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي، وبذلك يصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة إلى 5.46%.

أعلنت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، بيع المساهم أيمن إبراهيم عبد المنعم النحاس عدد 1.1 مليون سهم بسعر 25 جنيه بقيمة إجمالية 28.6 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 22.1% إلى 0.09%، فيما اشترى المساهم هشام إبراهيم عبد المنعم النحاس عدد 1.15 مليون سهم بنفس الشركة بذات السعر لترتفع نسبة مساهمته من 5.91% إلى 28.01%.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى شركات التطوير العقاري، لإنشاء مشروع عقاري بنظام الشركة على قطعة أرض مملوكة للشركة بالشيخ زايد بمساحة 51.6 ألف متر مربع، بمقابل نسبة 37% من المبيعات كحصة للشركة، ونسبة 63% للمطور العقاري، والذي سيلتزم بسداد كامل التكاليف الإنشائية للمشروع والتراخيص والرسوم والإنشاءات والتسويق.

في سياق آخر أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات، تلقيها عروض على المزاد العلني لبيع مبنى إداري للبنك بشارع التسعين الجنوبي، وسيتم اتخاذ قرار بالترسية من عدمه بعد العرض على مجلس إدارة البنك.