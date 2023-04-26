من هو الليث بن سعد وتاريخ إنشاء مسجده.. إنفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

سلطت محافظة القاهرة الضوء على تاريخ إنشاء مسجد الإمام الليث، وهو أحد المساجد التى أنشئت فى عصر الدولة الأيوبية فى مصر، ويتكون الجامع من مستطيل تتقدمه عدة مداخل، وتهبط إلى المدخل الأول عدة درجات ، ويلى المدخل الخارجى باب آخر يؤدى إلى طرقة كبيرة بها عمودان رخاميان، ثم يتأتى الباب الثالث الذى جدده السلطان الغورى سنة 911 هجرية ، وركب على هذا الباب مصراعان من الخشب ذى الزخارف المحفورة حفراً عميقا، نقلا إليه من مسجد الإمام الشافعي ومؤرخ سنة 608 هجرية ، ويؤدى الباب إلى المسجد المستطيل وينتهى بحائط القبلة حيث يوجد المحراب والمنبر.

وأنشأه المسجد أبو بكر بن يونس خلال العصر المملوكي الجركسي، وذلك عام 811هـ/ 1408م، وينسب إلى الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، ويقع في شارع الإمام الليثي بجوار قبة الإمام الشافعي بحي الخليفة بمدينة القاهرة.

و كان ملوك مصر يقصدون قبر الإمامين: الليث والشافعي للزيارة والتبرك، خاصة السلطان قايتباي والسلطان الغوري.



الليث بن سعد



تاريخ المسجد