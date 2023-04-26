منافذ السلع المتنقلة وسيارات اليوم الواحد بالجيزة توفر السلع بأسعار مخفضة

أطلقت مديرية التموين بالجيزة 33 منفذا متنقلا و28 سيارة لسلع اللحوم تحمل مسمى "سيارات اليوم الواحد"؛ لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والدواجن واللحوم ومصنعاتها بتخفيضات تصل لـ30%، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وهالة غريب مدير مديرية تموين الجيزة.
ويوضح "اليوم السابع" فى السطور التالية خريطة منافذ السلع المتنقلة و"سيارات اليوم الواحد" بمحافظة الجيزة:
أولا: أماكن تمركز منافذ السلع المتنقلة بالجيزة:
- شارع همفرس في بولاق الدكرور
- 247 عمارة 6 أكتوبر
- الحي السادس سوق الخضار – أكتوبر
- الكوم الأخضر – العمرانية ب – فيصل
- بجوار قسم شرطة العياط – العياط
- شارع المحطة – العياط
- شارع المطار بجوارمعهد القلب – إمبابة
- مركز ومدينة البدرشين
- أمام المحكمة بمركز العياط
- أول شارع المنشية طوابق فيصل
- شارع النصر في إمبابة
- شارع الجمهورية أمام دار المناسبات البدرشين
- كعابيش الطوابق فيصل
- كوم بكار آخر فيصل – الهرم
- برطس أمام الوحدة المحلية أوسيم
- 50أ شارع وزارة الزراعة عمارة الأوقاف الدقي
- شارع المطار بشتيل الوراق
- أمام مستشفى مبارك منشأة القناطر
- الشوبك الشرقي الصف
- ترعة الزمر مزلقان المطار المنيرة الشرقية
- مدخل المستقبل أكتوبر
- شارع أو الليل بولاق الدكرور
- مدخل المستقبل 6 أكتوبر
- جزيرة محمد السوق الوراق
- الوحدة المحلية البراجيل أوسيم
- منشية البكاري الهرم
- الطالبية الهرم
- زاوية أو سويلم العياط
- سلم المطافي المنيب
- فيصل بولاق الدكرور
- مزلقان لعبة بشتيل أوسيم
- زاوية أبو سويلم العياط
- 800 فدان 6 أكتوبر
ثانيا: أماكن تمركز "سيارات اليوم الواحد" بالجيزة:
- شارع عز الدين عمر – الطالبية
- 3 سيارات في ميدان الطوابق
- الوراق بجانب الإدارة التعليمية
-4 سيارات بمحطة مترو البحوث – الدقي
- شارع التحرير
- (2) سيارة في شارع المطبعة – الهرم
- شارع الحصري – مدينة 6 أكتوبر
- كفر تهرمس – بولاق الدكرور
- ميدان الجيزة
- شارع العشرين – بولاق الدكرور
- شارع زغلول – الهرم
- سوق فاكيهة – العمرانية
- أرض اللواء – العجوزة
- شارع شاهين - العجوزة
- هضية حدائق الأهرام
- هرم سيتي – مدينة 6 أكتوبر
- ميت عقبة – العجوزة
- أم المصريين – قسم الجيزة
- شارع مستشفى الصدر – العمرانية
- شارع الشهيد – الهرم
- شارع المدبح – المنيب
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة