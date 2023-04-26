اليوم السابع
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محافظ قنا يستأنف استقبال المواطنين بمكتبه لبحث شكواهم

الأربعاء، 26 أبريل 2023 10:37 ص
محافظ قنا يستأنف استقبال المواطنين بمكتبه لبحث شكواهم جانب من اللقاءات
قنا صابر سعيد

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استأنف اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، استقبال  المواطنين بمكتبه للإستماع لشكواهم عن قرب، والاستجابة السريعة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الاجتماعى والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية، جاء ذلك بحضور حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا.

 وقال محافظ قنا، أن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

 وأضاف الداودي، أن خدمة المواطنين والاستماع إلى شكواهم وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدا أنه يتم الاعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال استقبال المواطنين بمكاتب القيادات للإستماع إلى شكواهم، فضلا عن استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة، مشيرا إلى أن محافظة قنا تأتي في صدارة المحافظات التى حققت نسب عالية في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وفقا للتقارير الشهرية التى يصدرها مجلس الوزراء.

 

 

 


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