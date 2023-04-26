محافظ الدقهلية يحيل 82 محضرا مخالفات تموينية للنيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع، لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات، لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين، او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 82 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة. وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية. ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن منية النصر ونبروه والسنبلاوين وبلقاس وأجا، وشربين وطلخا وجمصة والمنزلة، وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 26محضر نقص وزن ، و9 محاضر عدم مطابقة للمواصفات، و4محاضر تصرف في دقيق بكمية قدرها (47 شيكارة)، و1محضر عدم وجود قائمة، و5 محاضر توقف عن الإنتاج، و1محضر عدم إعطاء بون صرف، و2 محضر عدم وجود سجل، و15 محضر عدم إعلان عن الاسعار، و1 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، و11محضر عدم حمل شهادة صحية، و2محضر سلع مجهولة المصدر، و1محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، و4 محاضر تجميع قمح بدون تصريح، و تم مصادرة و12.5طن قمح و20 بالتة مشروبات غازية و4 أكياس دجاج، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية، على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.