محافظ الدقهلية استمرار أعمال رفع كفاءة الشاطئ والشوارع والميادين بجمصة

الدقهليه شريف الديب

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، للمهندس أيمن عزت رئيس مدينة جمصة، بالإستمرار في أعمال رفع كفاءة الشاطئ والشوارع والميادين بمدينة جمصه، لاستقبال المصطافين خلال فصل الصيف، عملا على راحتهم.

وفي هذا الإطار أوضح رئيس مدينة جمصه، أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية، فقد تمت متابعة اعمال فرق العمل التنفيذي لرئاسة مجلس المدينة، لرفع كفاءة الشوارع والميادين والحدائق بمدينة جمصه، وبشاطئ المصيف خاصة مع استمرار توافد المصطافين والزوار من جميع المحافظات لمصيف جمصه خاصة خلال ايام الاجازة.

واكد رئيس المدينة ان هناك متابعة مستمرة من قبل نواب رئيس المدينة، بالمرور علي الشاطئ للتأكد من اعمال تأمين الشاطئ، وتواجد سيارات الاسعاف في نقاط تمركزها علي الشاطئ، هذا فضلا عن جاهزية فريق الانقاذ للتعامل الفوري مع اية طوارئ، وكذا متابعة اعمال تنظيف المشايات من الرمال عملا علي راحة كبار السن وذوي الهمم اثناء نزولهم وعودتهم من الشاطئ، هذا بالاضافة لمتابعة مدير جهاز النظافة لاعمال رفع المخلفات وكنش الشوارع ورفع الاتربة بجميع المناطق بالشوارع الرئيسية والفرعية وايضا اعمال رفع كفاءة الحدائق وزراعة وري الاشجار بها لاتاحتها للرواد والمصطافين.

وقال رئيس المدينة يتم تنفيذ التوعية اللازمة للوافدين للالتزام باتباع التعليمات والارشادات المتعلقه بالشاطئ بهدف الحفاظ علي الجميع وقضاء اجازة آمنه.

وأكد المحافظ على متابعتة الشخصية يوميا لتنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين بالمراكز والمدن والاحياء وخاصة مدينة جمصه باعتبارها المصيف الاوحد بمحافظة الدقهلية ذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين بانحاء المحافظة وكذا الرواد والمصطافين الوافدين علي مدينة جمصة خلال اجازة عيد الفطر بصفة خاصة وفصل الصيف بشكل عام.